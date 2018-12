© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Empoli, il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, ha parlato anche della proposta del sindaco di Milano di dare la fascia da capitano ad Asamoah: "Il sindaco Sala lo ha proposto e dico che se ci sarà un discorso da fare o un comportamento da tenere per ribadire da che parte stiamo lo faremo, ma è nel lungo termine che dobbiamo dimostrare di saper fare le cose giusto. Non solo adesso che siamo sotto la lente d'ingrandimento. I calciatori hanno sempre dimostrato, dentro la partita, di che pasta sono fatti. Le cose si cambiano solo con il continuo impegno quotidiano. Questi episodi erano già successi, ci vuole impegno costante per modificare la mentalità e i comportamenti della gente".