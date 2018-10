Inter, Spalletti: "Aspetto caratteriale della rimonta la cosa più importante"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha parlato a Inter Tv al termine della vittoria contro la SPAL: "L'aspetto caratteriale, la reazione dopo aver preso il gol è la cosa più importante che abbiamo messo in evidenza. E ci manca: dobbiamo mantenere questo livello caratteriale. Abbiamo fatto dei passi avanti notevoli, ma dobbiamo mantenerlo che è ancora più difficile. Si vede il modo di montare addosso a questi palloni vaganti, da pulire, per portarli dalla nostra parte. Complimenti alla Spal: hanno aumentato la disponibilità al proprio gioco dopo aver perso tre partite. Quanto vale questa vittoria prima di Milan, Barcellona e Lazio? Vale tanto, ti dà la tranquillità di aver fatto il massimo. Stiamo lavorando per fare entrare sotto pelle questo fatto di essere calciatori dell'Inter. Una qualità fondamentale per il nostro futuro. Speriamo che la squadra assorba il più possibile. Il significato dell'urlo a fine gara? Loro erano in forcing, noi sbagliavamo qualche ripartenza. Trovare il rimbalzo della reazione non era facile, ma lo abbiamo fatto e lo abbiamo fatto convinti. Bravo Icardi, che ha controllato bene e l'ha messa dentro". A riportarlo è FcInterNews.it.