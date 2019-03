Inter, Spalletti: "Attacco senza punti di riferimento. Keita falso nove"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, durante la conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Eintracht Francoforte in Europa League, ha parlato anche dell'attacco atipico, senza un vero centravanti di ruolo, che dovrà schierare domani: "Non dare punti di riferimento è sempre una cosa buona. Politano però non è atipico, a Reggio Emilia ha fatto vedere che può giocare anche da falso nove, Keita è una punta centrale oltre che esterna: farebbe meno rientri. Perisic e Candreva giocano nel loro posto. Sono tutti veri e reali i miei calciatori. Nelle condizioni di proporre tutti il loro meglio. Mi aspetto a livello individuale una prestazione extra e sono sicuro che lo accadrà".