Inter, Spalletti: "Atteggiamento iniziale della gara è colpa mia"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Eliminazione cocente per l'Inter, arrivata alla decisiva sfida di San Siro contro l'Eintracht dopo lo 0-0 dell'andata. In sala stampa il tecnico Luciano Spalletti spiega così lo 0-1 casalingo contro l'Eintracht costato l'eliminazione dall'Europa League: "L'inizio della partita credo sia stata colpa mia, forse mi sono spiegato male. Secondo me lo 0-0 era un risultato giusto, corretto. La squadra non doveva metterla sul 'la va o la spacca'. Serviva equilibrio, serviva capire i momenti, quando forzare e quando tenere il possesso. Loro lasciano e concedono spazi, noi non siamo stati bravi e abbiamo perso subito ordine ed equilibrio. Alcuni palloni persi ci sono costati corse e lucidità, loro invece hanno fatto la gara che dovevano. Il gol all'inizio ci ha fatto innervosire, abbiamo cercato di ribaltarla individualmente invece che mantenere l'assetto della squadra. La partita poi è andata via così", le sue parole.