Inter, Spalletti: "Avanti col 4-2-3-1. Skriniar non giocherà terzino"

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, durante la conferenza stampa di vigilia della sfida contro il PSV Eindhoven ha parlato anche di quelle che saranno le sue scelte tattiche per la sfida del Phillips Stadium: "Facciamo miglioramenti rimanendo su un'unica idea e quindi si va avanti con il 4-2-3-1. Dipende che uso si fa degli esterni offensivi e dei terzini ma il sistema tattico resta lo stesso. Domani Skriniar non partirà esterno perché D'Ambrosio sta bene. Vrsaljko ha fatto il primo periodo di lavoro individuale ed è andato tutto bene. Ora ha iniziato ad allenarsi con la squadra ma due o tre allenamenti sono pochi per capire quanti minuti abbia sulle gambe. Potrebbe comunque essere tra i 18 di domani".