Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha così parlato a Radio Rai dopo l'1-3 dei nerazzurri a Frosinone: "Abbiamo rimesso in gara il Frosinone: avevamo la partita in pugno e non l'abbiamo chiusa. Loro sono orgogliosi e messi bene in campo, giustamente ci hanno fatto un gol. La scelta sul rigore di Perisic? Abbiamo più di un giocatore capace di tirarli. Finora li aveva tirati sempre Icardi, poi serve disponibilità a capire che momento della partita si sta attraversando e con i compagni. La vittoria è da dividersi in parti uguali. Roma? Sfida importante con una concorrente diretta. Loro ora stanno bene, hanno fatto risultati importanti".