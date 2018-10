Inter, Spalletti: "Basta ai complimenti o i giocatori rischiano di mollare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Spalletti si presenta davanti ai microfoni di InterTv per commentare la bella vittoria contro il PSV Eindhoven: "Ora stiamo attenti ai complimenti perché quando sono troppi i calciatori mollano un po'. Non possiamo mollare nulla perché il girone è difficilissimo e ci sono 4 partite da giocare. Le difficoltà sono dietro l'angolo in questa competizione. Bravi per aver mostrato carattere e personalità, ma non dobbiamo mollare di un centimetro perché bisogna restare sui blocchi pronti a reagire alle insidie. Avevamo iniziato molto bene, non c'era stato nulla che lasciasse presupporre di trovarsi sotto. La squadra ha continuato con lo stesso atteggiamento carico di convinzione ed è stata premiata. La squadra è stata corta e aggressiva, ha tolto fiato al PSV sulla costruzione e noi abbiamo sempre provato a uscire con la manovra. Quando ti pressano riesci a far diventare le ripartenze pericolose. Abbiamo sofferto le pallate dietro la linea difensiva, loro palleggiavano e poi lanciavano con sistemi veramente veloci, qualche volta siamo dovuti scappare un po' prima. De Vrij e Skriniar lo hanno fatto in modo perfetto, Asamoah e D'Ambrosio avevano rientri pericolosi ma nell'uno contro uno hanno retto botta fino all'ultimo. La squadra ha accettato anche i 4 contro 4 diverse volte e lo ha fatto con qualità. La classifica? Meglio essere in due a 6 punti ma quando si iniziano a fare i calcoli parte l'allarme rosso e non si va più convinti a montare addosso all'avversario".