Inter, Spalletti: "Bastoni darà tutto quello che riterrà opportuno"

© foto di PhotoViews

Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, durante la conferenza stampa di oggi, alla vigilia della sfida contro il Parma, ha parlato anche di Alessandro Bastoni, difensore di proprietà del club nerazzurro in prestito ai ducali: "L'Inter è costretta fare scambi, prestare calciatori con i quali ci si può giocare contro. Hanno la possibilità di sviluppare le loro capacità. Bastoni è forte e sono sicuro metterà in campo tutto quello che riterrà opportuno possa essere utile anche per noi".