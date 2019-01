Inter, Spalletti: "Benino Icardi e Lautaro. 3-5-2? Avevo solo un esterno"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il giro di interviste con le tv, l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti si presenta in conferenza stampa per analizzare il ko con il Torino. Queste le parole del tecnico di Certaldo: "Secondo me la partita si è svolta su un equilibrio che, se si toglie quello che è stato il gol, poi è stata molto simile per tutte e due le squadre. Noi abbiamo commesso più errori nei disimpegni e nella qualità del gioco, poi abbiamo preso gol dove non lo dovevamo prendere, cioè su palla inattiva: eravamo pronti andare ad affrontare queste situazioni avendo le stesse caratteristiche degli avversari".

Da cosa è determinata la scelta di giocare a specchio?

"La scelta che ho fatto inizialmente è perché non avevo esterni, eccetto Candreva, a disposizione. Politano era a rischio, ho deciso di rischiarlo per gli ultimi 20'. Perisic non ha rimesso a posta quell'ematoma che ha sulla tibia della botta presa recentemente di cui si è parlato in settimana: non potevo farlo entrare. Era questa un'occasione buona per alzare dal punto di vista fisico la squadra e per far giocare i due attaccanti insieme, anche per vedere quale fosse la possibilità".

Preoccupa la difficoltà dei centrocampisti di trascinare la squadra nei momenti difficili?

"Fa sempre parte di questo livello di garra da mettere dentro le partite. Poi dipende anche dalle caratteristiche dei giocatori. Su un campo così era più difficile andare a costruire situazioni pulite. Su un campo del genere, è avvantaggiato quello che ha più forza".

Come ha visto Icardi e Lautaro?

"Nel secondo tempo il Torino si è chiuso un po' di più e ha giocato di rimessa: è chiaro che mancando gli esterni che facevano gli uno contro uno, siamo stati costretti ad accentrarci un po' di più verso di loro. I nostri avversari erano riusciti a compattare meglio sugli avversari la fase difensiva: nella ripresa abbiamo fatto qualcosa in meno sotto l'aspetto della forza e dell'imprevedibilità di quelli davanti. Però era quello che mi aspettavo e che più o meno ho sempre detto: se giocano insieme, Icardi va fatto spostare un po', si gioca con le due punte in orizzontale, nelle ripartenze è chiaro che poi devi sopperire ai due uomini che rimangono sopra la linea della palla e devi essere bravo nella spartizione degli spazi a fare bene la fase difensiva. Non mi sono dispiaciuti comunque insieme, secondo me hanno fatto benino".