© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match col Torino, l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato così del futuro di Dalbert ( obiettivo dell'Olympique Marsiglia ): "Dalbert è il più forte di tutti. Calciatore fortissimo e di grandissimo livello. Ha giocato poco, colpa mia e del fatto che ne abbiamo lì un altro altrettanto forte ma abbiamo la possibilità in quel ruolo di esibire una forza completa. Quando manca Asamoah lui dà lo stesso risultato. Per il futuro è uno di quelli su cui puntiamo".