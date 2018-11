Inter, Spalletti: "Brozovic da valutare. Difficile che giochi Nainggolan"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Atalanta, il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, ha parlato delle condizioni dei suoi giocatori dopo la gara contro il Barcellona in Champions: "Tutti coloro i quali hanno giocato martedì sono da valutare. Brozovic, per quello che mette in campo, è quello che ha fatto più strada legando anche il gioco dalla metà campo alla Curva Nord. Va valutato bene oggi. Borja ha fatto un pezzo di gara importante quanto a corsa e presenza e sta bene. Nainggolan ha tentato di fare ciò che va di solito: per quelle che erano le sue possibilità ha anche fatto bene. Così però Radja ha fatto un passo indietro di condizione e difficilmente lo vedremo a Bergamo. Va comunque apprezzata la sua disponibilità".