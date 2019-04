Inter, Spalletti: "Brozovic importante. Ho fiducia per la gara con la Juve"

Fonte: fcinternews.it

Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, tramite InterTV, ha risposto alle domande dei tifosi su Facebook in vista della gara con la Juve: "Come arriva la squadra a domani? Noi ci stiamo allenando al massimo da un periodo, ogni allenamento viene preso per autentico e si riesce sempre a trarre notizie. Siamo nelle condizioni di offrire un'altra buona prestazione e guardiamo con fiducia alla partita".

Potrebbe esserci una Juve diversa?

"Mi aspetto che facciano la solita partita, con forti individualità. Una gara in cui sanno sempre che fare e come prendere il massimo dalle situazioni che incontrano. Bisognerà stare in equilibrio, fare attenzione alle ripartenze. Mi aspetto che ci accolgano nella loro metà campo per avere spazio in velocità. La qualità con cui gira la palla farà la differenza".

Quanto è importante il ritorno di Brozovic?

"Tanto, lui riesce a spingere sempre la palla con la stessa velocità e farla girare in maniera continua. Ma nell'ultimo periodo la squadra si è comportata bene anche senza di lui. Mi aspetto qualcosa di forte nella qualità del giropalla".

Domani i tifosi riempiranno il Meazza.

"Il nostro pubblico non ha bisogno di integrazione, di cercare qualcosa di nuovo perché è già qualitativo e completo per iniziare qualsiasi tipo di stagione. Poi è una partita in uno stadio leggendario, sarà bellissimo far parte di questa gara".