Inter, Spalletti: "Brozovic in dubbio. Miranda giocherà"

Fonte: Dal nostro inviato a Barcellona, Lorenzo Di Benedetto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Barcellona facendo anche il punto sui giocatori acciaccati e dando qualche indicazione di formazione: "Qualcosa cambierò. Per prima cosa devo capire come starà Brozovic che ha ancora dolore, mentre Perisic ha smaltito. Miranda giocherà. Non credo che proverò niente di nuovo, non è un buon banco di collaudo il Camp Nou. Dobbiamo tirare fuori tutti i nostri attrezzi del mestiere. Abbiamo bisogno di tenere palla e gestirla il più possibile. Non la dobbiamo mettere sul 'vediamo chi fa più gol'. Ho tanti buoni calciatori e dobbiamo arrivare a tutte le nostre possibilità per gradi, mantenendo sempre gli equilibri di squadra, pensando sempre anche all'avversario".