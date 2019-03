Inter, Spalletti: "Buon risultato? Dipende se otteniamo la qualificazione"

Fonte: fcinternews.it

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha parlato a Inter TV dopo il pareggio per 0-0 contro l'Eintracht Francoforte nella partita di andata degli ottavi di finale di Europa League:

Un ottimo risultato, a suo avviso?

"Un'ottima prestazione di sicuro. Quanto al risultato, bisogna vedere se si riesce a portare a casa la qualificazione. Qui si parla di "dentro" o "fuori": se non passi il turno, l'ottimo risultato non basta. Secondo me oggi abbiamo buttato via un'occasione, ma è anche vero che la squadra ha giocato in un campo difficile, contro una squadra difficile che è abituata a giocare in Europa e davanti al proprio pubblico. Abbiamo condotto la gara con qualità per larghi tratti: questo è sintomo di miglioramento".

Come valuta la prova del reparto difensivo?

"Sono stati bravi Skriniar, de Vrij, Asamoah e D'Ambrosio: quest'ultimo ha giocato con un problemino, infatti ha sbagliato qualcosa ma è stato comunque bravo".

Nel match di ritorno mancheranno sia Asamoah che Lautaro Martinez...

"Se si parla di assenze, già stasera avevamo delle defezioni. Ma, come si dice sempre, noi dobbiamo giocare da Inter: la prestazione deve farla chi è in campo; la nostra è una rosa di giocatori scelti, dunque dobbiamo andare ad esibire il nostro marchio".