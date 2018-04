Inter, Spalletti: "C'è da far scorrere un po' di ore, servono nove punti"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Dopo la sconfitta interna contro la Juventus, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Non si accetta questa sconfitta, è quasi impossibile. Poi si va a cercare il pelo nell'uovo, però è una sconfitta che ti pesa e che diventa difficile da rimettere a posto - sottolinea Fcinternews.it -. Le parole di Steven Zhang sul non mollare? Lui è molto carino con noi, capisce benissimo da fuori, anche ieri ha passato la giornata con noi e sa la professionalità dei giocatori quale è. Quando vede che ti gira tutto un po' contro come stasera, lui capisce che il fardello per i giocatori diventa pesante".

Una partita trasformata tanto tra primo e secondo tempo. Eppure zero punti...

"È vero. Ora c'è da far scorrere un po' di ore, da scegliere dove passare stanotte e ribadire ai ragazzi le stesse cose già dette negli spogliatoi. Le orecchie sono tappate".

Ancora 9 punti a disposizione: da dove ripartire?

"Bisogna fare tre vittorie e vedere cosa hanno fatto gli altri".