Inter, Spalletti: "Calendario difficile? Non vogliamo una vita facile"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha commentato così a Radio Rai la gara vinta contro il Chievo: “Siamo entrati in campo e loro hanno cominciato subito a fare questi duelli fisici sui centrali difensivi, abbiamo ribattuto colpo su colpo nel primo tempo, gestito anche bene a tratti. Sotto questa temperatura non era facile, nel secondo tempo abbiamo creato di più e abbiamo vinto secondo me meritatamente. Calendario più difficile? Non dobbiamo andare a ritagliarci una vita facile ma cercare una forza per superare una vita difficile. Ci sono momenti in cui devi riuscire a lottare e a raschiare per portare a casa il risultato, una grande squadra deve saper fare anche questo”.