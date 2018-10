Inter, Spalletti cambia la fascia: Vrsaljko e Keita a destra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

C'è una SPAL da battere per l'Inter, che anche in campionato vuole provare a tenere il passo delle prime della classe. Stando a quanto riferito da Tuttosport, per questo match dovrebbe rientrare Sime Vrsaljko in difesa, mentre sulla stessa fascia destra, ma più avanti, ci sarà Keita Baldé, che vince il ballottaggio con Politano e Candreva. E in mezzo la collaudata coppia Borja Valero-Vecino, vista l'indisponibilità di Brozovic.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Skriniar, Miranda, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Keita Baldé, Nainggolan, Perisic; Icardi.