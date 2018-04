Inter, Spalletti: "Cancelo sta bene, ha capito quando e come inserirsi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato anche della condizione di alcuni singoli come ad esempio Joao Cancelo: "Secondo me è molto contento di tutte le componenti che ci sono nell'Inter e nella città. La squadra è splendida sotto tutti i punti di vista. Ha capito quando e come inserirsi e si trova integrato benissimo. Tutti lo applaudono per la qualità mostrata".