Inter, Spalletti: "Candreva è artefice del suo destino"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha commentato anche attraverso i microfoni di InterTv la vittoria di questo pomeriggio contro l'Hellas Verona: "E' stata un'Inter che ha avuto un impatto forte sulla gara, determinante a quella che era la gestione della stessa. Abbiamo fatto una buona partita sotto tutti gli aspetti, chiaro che quando ci concedevano di entrare dentro c'era da fare scelte più sane ma non siamo stati così concreti. Bisogna diventare quelli che hanno la qualità tanto sospirata, perché se si ha qualità quanto ti presenti 6 contro 3 sulla linea dell'area di rigore si fa gol. Il dubbio è sempre quello: perché non si fa gol? L'inversione Caandreva-Perisic? L'hanno fatto da soli, devi chiedere a loro (ride, ndr). I 60 mila di oggi sono lo psicologico da trasferire nelle menti dei giocatori, devono avere il desiderio di far felici queste persone che tengono alla squadra. Loro non sanno ancora quanta gioia avrebbero i tifosi ad andare in Champions, restituendo loro il palcoscenico del paradiso dopo 6 anni. Diventa difficile far immaginare ai giocatori quello che verrebbe loro restituito. Candreva? Deve sapere che lui è quello che determina la sua fortuna e sfortuna, nessuno può dargli quell'aiuto che gli ci vuole per arrivare al suo obiettivo. Solo lui può tirarlo fuori".