Inter, Spalletti carico: "La corda ora è tesa al punto giusto"

Fonte: FcInterNews.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Prima di rispondere alle domande dei giornalisti presenti nella Media House del Suning Training Centre, Luciano Spalletti risponde a quelle inviate dai tifosi via Facebook con la mediazione di InterTV:

La squadra è reduce dall'ottima prova di Frosinone, com'è andata la settimana?

"Ultimamente sta disputando prestazioni corrette per le qualità che possiede, per trarre un sintesi la corda è tirata al punto giusto, né moscia né troppo tirata al punto di spezzarsi. Per cui andiamo a pizzicarla volentieri".

La Roma vorrà fare una gara importante, che match si aspetta?

"Difficile, loro sono una grande squadra, stanno attraversando un buon momento tra prestazioni e risultati. Essere a lottare per la Champions con la Roma che negli ultimi anni ha vissuto sul podio del nostro campionato in modo meritato significa che tutto sommato il lavoro che stiamo facendo è corretto e ci permette di misurarci contro queste squadre che negli ultimi anni ci hanno messo in difficoltà".

L'Inter affronterà big ma anche squadre che lottano per non retrocedere.

"Non è mai un riferimento per noi. Dobbiamo andare sempre a fare prestazioni importanti, si è visto in questa e nella scorsa stagione che si rischia di lasciare punti per strada determinanti contro chiunque se non li affronti con autorità e con maturità. Se non ci metti la garra che serve per portare a casa i contrasti che ti permettono di sviluppare il tuo gioco... Servono tante componenti e l'Inter le ha a disposizione, basta metterle dentro le partite".

Quanto conta il supporto dei tifosi?

"L'abbiamo già detto, ormai siamo abituati e fa parte della nostra squadra. Senza i tifosi saremmo senza un calciatore fondamentale"