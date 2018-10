Inter, Spalletti: "Cercheremo di vincere questo derby"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alla vigilia del derby contro il Milan, Luciano Spalletti ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport: "Bisogna andare a cercare di vincere questa partita. Possiamo dire che il derby sia il termometro più preciso per indicare quanto siamo malati dell'Inter. Noi non abbiamo mai perso ordine ed equilibrio: queste sono cose fondamentali. Ora dobbiamo soltanto riproporre quanto si è visto nelle partite precedenti".

Sull'upgrade della squadra: "Secondo me noi siamo cresciuti dallo scorso campionato. Poi è chiaro che l'anno passato c'è stato un periodo ricco di vittorie che ha creato aspettative importanti, però il modo di lavorare è stato sempre corretto. Si è creata mentalità, e quindi è nato il carattere. Io non smetterò mai di chiedere il massimo ai miei calciatori: un po' perché sono esigente per natura, ma anche perché loro hanno le possibilità per potermi restituire tutto".

Sul Milan: "Loro hanno qualità sia nello stretto che sulla trequarti, per cui se li fai giocare nella nostra metà campo è chiaro che ti vanno a procurare problemi. Dovremo essere bravi ad andarli a prendere alti, cercando di sostare il meno possibile davanti alla nostra area di rigore".