Inter, Spalletti: "Champions o no, rimane quello che abbiamo creato"

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha presentato così la gara di oggi contro la Lazio ai microfoni di Premium Sport: "La squadra sta bene, non deve essere condizionata da un risultato che ci sta di non portare a casa se trovi degli avversari bravi come il Sassuolo. Però poi complessivamente i miei giocatori devono essere contenti di quello che hanno fatto perché hanno lavorato in maniera seria. La gara di stasera come risultato dirà se il prossimo anno giochi la Champions o no, ma rimane tutto ciò che abbiamo creato e l'impegno profuso nel corso della stagione".

Cosa cambia, con o senza Champions, al di là delle competizioni da giocare?

"Ho capito... (ride ndr). Può cambiare tutto quello che vuoi, ma i calciatori hanno fatto il loro dovere. Non ce l'abbiamo fatta a prendere il massimo? Abbiamo preso soltanto questo. Ce l'abbiamo fatta a prendere il massimo? Siamo strafelici di aver dato questa gioia e di andare a fare esperienze che per molti di noi saranno importantissime per la crescita del nostro club e dei giocatori".

Come stanno gli acciaccati?

"Gagliardini è un po' indietro, Miranda ha recuperato ed è nelle condizioni di giocare".

Le polemiche su de Vrij si potevano evitare?

"Su questo ti rispondo lunedì".