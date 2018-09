Inter, Spalletti: "Champions una droga. E' la Disneyland del calcio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter torna in Champions, sei anni e mezzo dopo l'ultima apparizione. Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ne ha parlato all'interno dell'odierna conferenza stampa: "Queste sono gare che danno moltissimo. Capita a proposito per il nostro momento. E' una di quelle competizioni che non baratteresti per niente al mondo. Io l'ho vissuta e non puoi più farne a meno. La Champions è la Disney del calcio".