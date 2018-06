Inter, Spalletti chiama Nainggolan: la Roma non chiude alla cessione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Radja Nainggolan primo obiettivo dell'Inter per il mercato, e Luciano Spalletti si gioca la carta della telefonata. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il tecnico ha infatti chiamato il centrocampista belga della Roma. Obiettivo, convincerlo ad accettare la corte del club meneghino. Anche cogliendo i segnali di apertura della Roma: il club giallorosso non chiude alla cessione, che consentirebbe di portare in cassa una plusvalenza pura.