Inter, Spalletti: "Ci manca qualità. Napoli esempio per il calcio italiano"

Le sue parole a Sky

Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, dopo il pareggio col Napoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto una buona partita per dei buoni tratti, anche se poi ci siamo difesi. Diventa difficile poterci mettere il lavoro della settimana sopra e dire che alla prossima si dà qualcosa in più. Anche prima avevamo fatto buone partite, poi però siamo calati. A noi manca qualità. Il Napoli ha qualità, noi non ce l'abbiamo. Ogni volta che abbiamo recuperato palla avevamo la possibilità di ripartire e far male. Quello che si dice del Napoli e di Sarri è la verità, è la squadra più europea di tutti. E' da prendere come esempio per costruirci sopra una mentalità e un modo di stare in campo nella rinascita del calcio italiano. Se fossero successe a loro quelle palle che abbiamo rubato, sarebbe stato difficile non subire grossi danni".

Su Icardi: "E' un grandissimo bomber. Il giocatore che ha qualità invece è quello che salta l'uomo, che ha la sintesi nel mandare dentro l'altro. Mauro è invece un grandissimo attaccante d'area di rigore. Ha gran qualità nel farsi trovare in area, ma nel palleggio no".

Su Vecino e Borja Valero out: "Erano grandi amici di Astori, sono stati maggiormente colpiti".

Su Rafinha: "Veniva spesso risucchiato dai centrali avversari, così non veniva trovato dalla mia difesa".

Più di così non potete fare? "Il Napoli ha più qualità. Siamo stati compatti, non abbiamo concesso moltissimo e siamo sempre stati squadra. Quando poi si viene a paragonare la loro qualità e la nostra dico che ci sono differenze, in base a ciò che si è visto. Non abbiamo mai fatto grandi partite dal punto di vista della velocità e della qualità. Siamo soddisfatti della prestazione".