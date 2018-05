Inter, Spalletti: "Ci serve un trequartista. Lautaro ottima seconda punta"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nella sua intervista rilasciata a Sky Sport il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, ha tracciato anche le linee guida di cosa servirebbe alla sua rosa per il salto di qualità: "Abbiamo due esterni destri, se ne dovesse arrivare un altro deve essere superiore a quelli che sono già in rosa. Ci serve un centrocampista poi come Rafinha, che abbia qualità per galleggiare tra mediani e attaccanti: un trequartista vero. Inoltre ci servirebbero due giocatori in grado di saltare l'uomo e abili nell'uno contro uno, giocatori bravi che determinano le partite e mettono in difficoltà gli avversari. Una seconda punta? Ce l'abbiamo, Lautaro Martinez è un giocatore di questo tipo".