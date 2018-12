© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Amarissima eliminazione dell'Inter dalla Champions League. Luciano Spalletti, a InterTV, analizza così il match del Meazza. "Si è cercata subito la reazione forte e abbiamo perso un po' di ordine in campo e qualche pallone di troppo. Non è stata una gestione corretta della partita - afferma il tecnico nerazzurro -. Nel secondo tempo si è fatto molto bene, anche nel forcing finale, ma il gol non è arrivato. Si è creata una situazione di disagio dopo lo svantaggio e la partita è diventata frenetica - ha aggiunto Spalletti -. E di questo ne guadagna sempre la squadra più debole. Ci siamo complicati la vita con distrazioni e leggerezze, abbiamo fatto meno di quello che potevamo ma la reazione finale avrebbe meritato di più perché ci siamo creati un paio di occasioni nitide per vincere. Ci è mancata maturità nel gestire la palla in un certo modoL'Europa League? Bisogna affrontarla con la stessa mentalità di sempre, cercando di commettere meno errori e fare quello che è normale per una squadra di livello. Gestire la palla, far correre gli avversari, scegliere il momento. La stagione è la stessa, bisogna darle il seguito come l'abbiamo cominciata, tenendo la tensione alta per avere risultati importanti fin da subito. Anche questa reazione indicherà se siamo maturati oppure no".