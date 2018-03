Inter-Spalletti, col 4° posto rinnovo in vista. Già bloccati tre giocatori

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In caso di qualificazione alla prossima Champions League, l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti potrebbe prolungare il contratto fino a giugno 2020, un anno in più rispetto all'attuale accordo. Lo scrive il quotidiano Tuttosport oggi in edicola, il quale specifica che la società sta portando avanti la strategie per la prossima stagione in pieno accordo col manager di Certaldo.

Il club nerazzurro ha già acquistato Lautaro Martinez dal Racing Avellaneda e bloccato sia De Vrij che Asamoah.