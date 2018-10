Inter, Spalletti: "Col PSV difficilissima. Servirà il massimo da tutti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il PSV Eindhoven il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti ha parlato di cosa dovranno mettere in campo i suoi se vorranno avere la meglio sugli olandesi che in campionato hanno vinto tutte le loro partite: "Dobbiamo preparare bene mentalmente questa partita, sapendo bene l'importanza che ha. Già da oggi, quando abbiamo visto il campo, l'aria è diventata più massiccia e dovremo essere bravi a respirare più forte. Sarà una partita difficilissima e dovremo scendere in campo con personalità e forza, caratteristiche necessarie per indossare questa maglia. Dobbiamo mettere in campo massima attenzione e massima disponibilità. Serve tirare fuori tutto quello che abbiamo, soltanto dando il massimo possiamo vincere. Tutte le squadre che affrontiamo in questo girone erano in urne più avanti rispetto alla nostra e noi dobbiamo colmare il gap in campo, abbiamo la possibilità per farlo".