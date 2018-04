Inter, Spalletti: "Cominciamo ad avere una fisionomia che mi soddisfa"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Spalletti ha analizzato a InterTV il 4-0 sul Cagliari che consente ai nerazzurri di tornare al terzo posto in attesa degli impegni di Roma e Lazio. "La squadra ha fatto subito bene, montando addosso agli avversari, facendo girare la palla abbastanza ocn qualità. Dopo l'1-0, in alcuni momenti, si poteva essere un op' più cattivi per fare il secondo gol, ma poi l'abbiamo fatto nel secondo tempo. Poi era giusto anche non andare a stuzzicare l'avversario e, se venivano, andare a creare degli spazi come abbiamo fatto".

"Sentivo dei commenti: avevamo fatto bene a Bergamo perché era calata l'Atalanta e stasera perché ha fatto male il Cagliari. Va bene così... (ride, ndr). Fare tanti gol va sempre bene per chi segna e per il pubblico, ma l'essenziale resta l'equilibrio e il non concedere nulla all'avversario - puntualizza Spalletti -. Si fanno sempre le cose in maniera professionale e non far rientrare in partita l'avversario. Rafinha e Karamoh dentor al campo? Sì, lo facciamo da un po' per far sganciare di più Cancelo e lasciare D'Ambrosio più centrale in fase difensiva, che poi alterna nel prendere lo spazio alle spalle del terzino avversario con i movimenti di Perisic. Ora cominciamo ad avere una fisionomia che mi soddisfa di più. Peccato per l'infortunio di Gagliardini, che con Brozovic faceva un reparto forte che soffriva con pochi avversari".