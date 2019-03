© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Eintracht Francoforte in Europa League ha parlato anche della sfida di ieri sera della Juventus in Champions: "Complimenti alla Juventus e al lavoro di Allegri. Quello che possiamo prendere da loro nel match contro l'Atletico è il carattere, l'assenza di timore per quella che è l'eccezionalità dell'evento. Davanti a me vedo uomini di spessore. Serve, come detto, qualcosa di extra da parte di tutti".