Inter, Spalletti: "Conosco Tudor e la chiarezza della sua mentalità"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti risponde alle domande che i tifosi gli hanno inviato via Facebook su InterTv: "Secondo me la squadra rispetto a un anno fa è cambiata nel gioco e nel modo di stare in campo, abbiamo più equilibrio, riusciamo a riconoscere che tipo di atteggiamento avere in partita, un valore importante per andarsi a posizionare stabilmente in un comportamento continuo da tenere. Non so se l'avere meno punti e l'essere avanti in classifica rispetto all'anno fa è figlio di qualcosa, ma in questo campionato ci sono equilibri maggiori, squadre rinforzate e quindi la classifica è più corta. A quattro giornate dalla fine affrontare squadre in lotta per non retrocedere ha lo stesso valore di uno scontro diretto perché le motivazioni e le difficoltà diventano maggiori e diventa una partita complicata".

L'Udinese che si aspetta di affrontare: "L'Udinese di Tudor ti viene ad attaccare, lascia calciatori in fase offensiva per ripartire, ha una mentalità che cerca sempre la vittoria, non gioca sulle preparazioni difensive o sull'attendismo, hanno un disegno sempre offensivo, magari basato sulla ripartenza dopo averti invitato nella loro metà campo per poi contrattare. Conosco bene la società, conosco Tudor e ha chiarezza nella sua mentalità".