Inter, Spalletti: "Contento di quello che fanno i ragazzi in campo"

Al termine del derby contro il Milan, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium: "Mi sento bene perchè la mia squadra ha fatto una partita dimostrando di sapere dove vuole andare. La cosa fondamentale è quella. Il risultato viene dopo".

Cosa cambia ora per Milan e Inter?

"Quello che cambia a loro bisogna chiederlo a loro. A noi cambia nulla. Abbiamo allungato di un punto sulle avversarie".

I gol sbagliati da Icardi?

"Non c'è da dire niente. Sono situazioni che possono capitare e che dispiace perchè portare a casa tre punti oggi sarebbe voluto dire molto".

Inter meritato più del Milan?

"Non mi interessa chi ha meritato o chi no. Sono discorsi che lasciano il tempo che trovano. Noi abbiamo fatto una buona partita, dobbiamo continuare su questa strada mettendoci quel pizzico in più di cattiveria".

La squadra ha dimostrato grande personalità.

"Spesso io sono stato critico e ho detto anche che quando abbiamo fatto quella buona serie di risultati all'inizio non avevamo giocato bene. Ora dico che riconosco un'Inter forte. Sono fiducioso e sono contento di quello che fanno i ragazzi in campo. Ci sono ancora delle scelte di squadra da rivedere però la squadra ha giocato con personalità e con conoscenza di quello che è il percorso che si deve fare per arrivare a quell'obiettivo".

Dove migliorare?

"Ci sono ancora delle cose in cui possiamo migliorare però bisogna fare in fretta. Quando si fanno questi cross siamo ancora in pochi in area di rigore. Abbiamo fatto diversi traversoni però ci arriviamo con poca forza e non si fanno le scelte giuste".