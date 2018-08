Inter, Spalletti: "Credevo di aver superato problemi di gestione emotiva"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In vista di Bologna-Inter, Luciano Spalletti parla così ai microfoni di Sky per analizzare i temi della sfida ai felsinei: "Sarà una gara dove dovremo andare per vincere assolutamente, conoscendo le difficoltà che ci saranno. Anche loro non sono partiti benissimo e noi andiamo a stimolare ulteriormente l'avversario con il nostro passato. Bisogna lavorare per un equilibrio maggiore a quello che abbiamo fatto vedere fino a qui; dopo ciò che era successo con la Lazio l'anno scorso, io credevo avessimo superato una certa difficoltà della gestione dell'emozione e del carico dell'episodio di una gara, invece vedo che quest'anno si fa bene una cosa, poi si va in difficoltà su un'altra dove la gestione dovrebbe essere migliore. Per ora i risultati sono stati diversi dalle aspettative. Siamo conviti che con il lavoro metteremo a posto tutto, e la squadra potrà rendere per l'organico che ha a disposizione".