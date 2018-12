Inter, Spalletti: "Cresciuti rispetto al passato ma con la Roma sarà dura"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima di rispondere alle domande dei giornalisti presenti al Suning Training Centre per la consueta conferenza stampa pre-partita, Luciano Spalletti replica a quelle che i tifosi interisti gli hanno inviato via Facebook, con la mediazione di InterTV: "Le partite sono tutte importanti, perché i tre punti sono fondamentali per andare avanti in classifica. Bisogna vincere le gare per un futuro che deve riguardare squadre come l'Inter".

Attorno alla squadra c'è molta pressione.

"Noi ce la mettiamo da soli, perché bisogna fare sempre meglio. La Roma negli ultimi due campionati è arrivata seconda e terza, ha fatto quasi una finale di Champions League ed il proprio record di punti: se adesso noi dobbiamo andare obbligatoriamente a vincere in casa dei giallorossi, vuol dire che siamo cresciuti. E ci fa anche piacere (ride, ndr). Si tratta di una sfida difficile: loro sono forti ed avranno avuto la spinta dopo gli ultimi risultati".

Che tipo di partita si aspetta?

"La Roma ha un modo di fare ben delineato e preciso: vogliono venire ad impostare nella tua metà campo, a riconquistare la sfera il più alto possibile, a costruire il gioco sempre dal basso. Molte altre squadre nel nostro campionato giocano in questo modo. Ormai il calcio si è evoluto, è migliorato".

Qualcuno avrà bisogno di riposare all'Olimpico?

"Questa è una valutazione da fare, perché è così: dopo ciascuna partita c'è qualcuno più affaticato di altri. Dobbiamo tener conto anche del fatto che ci sono dei giocatori riposati che potranno dare il proprio contributo".

Quali sono gli auspici per la trasferta capitolina?

"C'è voglia di fare qualcosa di importantissimo: l'essenziale è giocare nel modo giusto queste partite, cercando di mettere in pratica i criteri impostati in allenamento e tentando di andare a vincere il più possibile".