Inter, Spalletti da Champions. Altrimenti è buia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

IL TREND - Dopo anni allo Zenit di San Pietroburgo, Luciano Spalletti ha centrato per ben due volte di fila la zona Champions League. Una volta sono stati fatali i preliminari, con Andre Silva protagonista nel Porto, mentre nell'altra occasione i giallorossi sono finiti direttamente nelle vasche di Nyon. Manca sempre un trofeo importante, però nella precedente esperienza a Roma aveva almeno vinto una Coppa Italia. Rimane una sicurezza per la panchina, almeno di un piazzamento.

LA SITUAZIONE ATTUALE - L'Inter ha avuto un momento tremendo, con tutte le certezze scalfite dalla sfida con il Pordenone in Coppa Italia, passando dall'Udinese in campionato e dal derby di Milano perso subito dopo Natale. Pochi punti e poco gioco, fino alla vittoria con il Benevento, il pari di Napoli e la strapazzata alla Sampdoria. Dovesse centrare la Champions League, Spalletti sarà certamente riconfermato. Scendere più giù del quarto posto potrebbe essere fatale, sia per le sue idee che per quelle di Suning. Altra "piccola" variabile: come sarà il mercato di quest'anno?

Contratto fino al 30 giugno 2019

Stipendio: 4 milioni di euro

Permanenza: 75%