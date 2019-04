© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso dell'intervista concessa a Sky Sport, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti si è soffermato su Mauro Icardi e Radja Nainggolan: "Sono stati dentro la gara come mi aspettavo. Per quello che possono fare, se faranno parte della partita, mi aspetto anche qualcosa di più. Bisogna stare attenti a dare sempre forza a quello che ci sembra più giusto: nell'ultima partita c'erano molti altri da mettere in risalto, e prima di questi due".