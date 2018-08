Inter, Spalletti: "Dalbert sappia convivere con le tensioni della A"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna alla vigilia della gara contro il Torino, Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha parlato anche delle critiche ricevute da Dalbert. "Ha fatto la sua gara come gli altri. Non si deve addossargli nessuna colpa. Deve saper convivere con le tensioni con la Serie A per trovare equilibrio. Io lo conosco bene: se non credessi in lui avrei chiesto la cessione. Invece è qui con noi e ci resterà".