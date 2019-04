© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Due assenze pesanti per la sfida contro il Genoa. Ai microfoni di 'Inter TV', l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti - che in conferenza stampa ha annunciato il rientro di Mauro Icardi - ha parlato delle defezioni: "Noi stiamo meglio, abbiamo recuperato calciatori, abbiamo disponibilità differenti che ci rendono più completi. Chiaro che gli infortuni in nazionale, come De Vrij e Lautaro, diventano difficili perché resteranno fuori qualche altra partita e sostituire i due non è facile. Per una partita si può, dentro una serie di gare ravvicinate è più difficile".