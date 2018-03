Inter, Spalletti: "De Vrij? Non ne parlo, mi fido dei miei giocatori"

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Premium Sport a margine della premiazione della Panchina d'Oro 2017. Queste le sue dichiarazioni, riportate da fcinternews.it.

L’Inter ha superato il momento di difficoltà?

"Non lo so. So che la mia squadra sta lavorando in maniera seria per trovare una stabilità di comportamento. Ho riconosciuto molte cose negli ultimi allenamenti e partite: la palla viaggia più veloce, si costruisce con più tranquillità e si perdono meno palloni banali. Ciò permette di aumentare la produzione del reparto offensivo. Sono fiducioso".

Sul prossimo match con l'Hellas e con le medio-piccole: "Se si parla di qualità, è quella che si esibisce in ogni partita. In alcuni momenti la mettiamo tutta, in altri ne mettiamo un po’ da parte. Questo non è da squadra di alto livello".

Che impressione le lasciò De Vrij da avversario?

"Non vorrei parlare di chi è nel mirino della società, questo è un errore che si fa andando a mettere sul tavolo altre situazioni che non riguardano i nostri risultati immediati. A noi serve concentrazione, disponibilità dei giocatori che ci sono e che ci devono portare a questa quarta posizione. Serve sostegno a loro, se si parla degli altri a loro si dice che sono in discussione e io non voglio dirlo. Mi fido di loro".

La società è però attivissima sul mercato.

"Piero Ausilio e Walter Sabatini fanno quel lavoro, è normale che sondino un mercato futuro. Ma noi dobbiamo lavorare in profondità con gli elementi che abbiamo adesso a disposizione".