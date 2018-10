Inter, Spalletti: "De Vrij serenissimo, consapevole della sua qualità"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa di Stefan De Vrij: “Lo vedo come lo vedete voi. Non serve uno psicologo per analizzare Stefan, è una persona incredibile e trasparente, che porta entusiasmo. Si allena benissimo, è un calciatore forte. Lo vedo serenissimo perché è consapevole delle sue qualità. Ho il ricordo di quella notte dell'Olimpico. Una tifoseria in festa per aver visto la propria squadra vincere tra mille difficoltà. Vogliamo riprovarci: in quel momento abbiamo festeggiato, ma rendendoci anche conto di non voler arrestare la corsa”.