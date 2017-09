Inter, Spalletti: "Difensori contati? Fidatevi di Ranocchia e D'Ambrosio"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Luciano Spalletti s'è espresso questa sera sul mancato arrivo del centrale di difesa nelle ultime ore di calciomercato. Queste le parole dell'allenatore dell'Inter ai microfoni di 'TMW Radio': "Io sono strafelice di allenare una squadra come l'Inter e dopo aver conosciuto questi ragazzi ancora di più. Se c'è qualcosa che non è andato a termine rispetto ai discorsi iniziali ha coinvolto tutti, ma i direttori hanno fatto un ottimo lavoro, abbiamo due cintura nera del calciomercato. Ma ho trovato davvero dei ragazzi eccezionali", ha detto Spalletti che prosegue. "Dopo averli visti, non so se Miranda e Skriniar sono migliori di Ranocchia o D'Ambrosio come centrali, staremo a vedere. Poi abbiamo alcuni giovani e di loro bisogna fidarsi".