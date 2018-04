Inter, Spalletti: "Difficile smaltire questa sconfitta in poche ore"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al termine della sfida tra Inter e Juventus, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "Dobbiamo commentare la cosa più bella della serata, gli 80000 tifosi presenti e che meritavano di essere ripagati in altro modo. La squadra ha fatto grandi cose, soprattutto in inferiorità numerica. Chiaramente pesa il risultato che porterà delle conseguenza, non lo si può smaltire in poche ore. Un cambio può incidere in ogni senso, sono io il responsabile e pagherò per le sostituzioni fatte. Mancato rosso a Pjanic? Andava accettata come quella di Vecino. Noi non molliamo".