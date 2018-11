Inter, Spalletti: "Dispiace aver interrotto il filotto. Juve? Troppa distanza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ospite dei microfoni di Sky, Luciano Spalletti ha parlato così del momento della squadra a margine della consegna della Panchina d'Oro: "C'è dispiacere per aver interrotto il filotto di successi, avevamo abituato i nostri tifosi a qualcosa di differente, questa partita che i nostri blackout si sono diradati ma non sono scomparsi. Io ho imparato a stare dentro le situazioni che mi capitano dal punto di vista professionale, l'analisi parte da me e se ho fatto il lavoro in maniera corretta e ci trovo delle scelte sbagliate, perché il risultato dice questo. Mourinho? Il paragone a me deve servire da stimolo, se tutti i tifosi interisti si sono sentiti difesi da questo suo gesto contro la Juve lui è entrato nella storia del club e nessuno lo potrà mai dimenticare. Noi anti-Juve? Cercheremo di migliorare ancora il nostro percorso, dando alla squadra un carattere ben distinto. Siamo partiti troppo indietro e il percorso che abbiamo fatto è poco per colmare la distanza con la Juve. E' una forza a livello strutturale completo, caratteriale e mentale. Ho votato Allegri perché è un grande allenatore, difficile trovare un tecnico che rimane sulla stessa panchina e vince quanto lui. E' sempre stato vicino a vincere, non ha buttato mai niente".