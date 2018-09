Inter, Spalletti: "Dobbiamo alzare il livello perché siamo già molto indietro"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di InterTV dopo la vittoria ottenuta sul campo della Sampdoria: "Abbiamo fatto fatica, lavorato, prendendo i nostri vantaggi, insistendo per vincerla. Per questo motivo la squadra ha sofferto poco. Abbiamo scavato e trovato l'acqua. Abbiamo buttato via troppi punti e allora dovevamo vincere, senza girarci attorno: si va dentro e si spacca questa partita. Nel primo tempo li abbiamo fatti palleggiare troppo, senza sfruttare tutti gli spazi. Meglio nel secondo tempo, creando tanto: è questa la strada giusta. Siamo in un momento nel quale bisogna metterci qualcosa di più e le risposte sono corrette. Dobbiamo alzare il livello perché siamo già molto indietro".