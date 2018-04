Inter, Spalletti: "Dobbiamo avere un carattere più forte"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"L'Atalanta ti obbliga a fare dei recuperi con la squadra ammucchiata, sempre duelli fisici, ti vengono addosso iun maniera forte. Ed è lì che bisogna fare quei tre o quattro tocchi per poterti riaprire e andare ad attaccare. Serve fare quei metri per riallungare le distanze e si va a ricreare una situazione offensiva". Così Luciano Spalletti a InterTV dopo il pareggio sul campo dell'Atalanta.

Ora finalmente si torna a giocare in casa.

"Sì, però poi noi dobbiamo essere forti da tutte le parti. Probabilmente in casa lo siamo di più col ruggito dei nostri tifosi, ma dobbiamo avere un carattere forte. La personalità ti fa esibire correttamente in ogni contesto, sia fisicamente che con qualità".

Il carattere farà la differenza da qui alla fine?

"Un po' tutto, ma soprattutto le vittorie che si faranno".