Inter, Spalletti: "Dobbiamo essere sempre presenti per onorare la maglia"

Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, ha analizzato la vittoria per 3-0 contro il Frosinone. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN:

L'Inter ha dimostrato la maturità necessaria.

"Sì, abbiamo avuto una reazione importante. Dovevamo portarci dietro quello che era successo a Bergamo, oggi ho visto una squadra frizzante che ha giocato un buon calcio. Abbiamo avuto pazienza, abbiamo fatto possesso che costringe gli avversari a venire avanti".

Chiedeva calma per la gestione del risultato o del calendario?

"Chiedo di non mettere in discussione tutti i palloni. Quando vai a forzare la giocata rischi di perdere troppe volte il pallone, poi gli avversari ti costringono a fare tanti metri e non riesci a posizionarti. Questo diventa importantissimo contro squadre come il Frosinone".

Quale giocatore sogna per il futuro? O meglio, cosa sogna per l'Inter del futuro?

"In settimana ho detto che l'Inter dovrà essere una delle più belle del reame, anche perché c'è uno specchio grandissimo in cui c'entrano tante persone. Dobbiamo crescere ancora, vogliamo diventare una delle più grandi in Europa. Sogno di andare a giocare e vincere contro club blasonati in Europa, senza quei black out che a volte ci capitano. Poi si può anche perdere, ma non si può passare da 9 a 4. Si può perdere anche per i piccoli dettagli. Questa squadra sceglie male, quando c'è da forzare appoggia al portiere o viceversa. Su queste cose bisogna maturare ancora".

Hai dato la continuità a questa squadra.

"Siamo cresciuti, lo diciamo sempre. È un momento importante perché riusciamo a mantenerci su livelli alti. Poi bisogna togliere quelle cadute come nel primo tempo a Bergamo. Non si può passare da un buio più totale ad una luce bellissima. Bisogna mantenere quel passo che ti consente di rimanere sempre l'Inter".

Ora ci sarà un mini tour de force lontano da Milano. Per questo i tifosi vi hanno dato quella spinta?

"Quando c'è di mezzo l'Inter loro sono presenti, è quello che gli interessa. Loro vogliono stare accanto ai calciatori e vincere. Noi dobbiamo fare altrettanto per vestire questa maglia e onorarla. Loro ci insegnano come fare per rimanere lì. Dobbiamo essere sempre presenti".