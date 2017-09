Inter, Spalletti: "Dobbiamo fare meglio, la vittoria va meritata"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riferisce internews.it, in casa Inter, attraverso i microfoni di Inter Channel, è mister Luciano Spalletti ad analizzare le dinamiche che hanno portato i nerazzurri ad acciuffare il pareggio nella gara contro il Bologna, scaturito da un rigore procurato da Eder e realizzato da Icardi:

"Non ci siamo accontentati, anche sbagliando. Loro ce li aspettavamo proprio così, anche con Napoli e Fiorentina avevano fatto una buona partita. Noi dobbiamo fare meglio, la vittoria bisogna sempre meritarsela. Bisogna prendere decisioni forti, atteggiamenti forti, creando il duello individuale fatto di consapevolezza".

Parlando invece delle difficoltà incontrate: "Trovi delle squadre che ti obbligano a trovare soluzione alternative. Non bene nel primo tempo, meglio nella ripresa. Anzi, pensavo si potesse vincere dopo il pari, ma abbiamo continuato a sbagliare qualche pallone banale. Forse ora ci sarà più conoscenza per andare in profondità alle questioni. Ma è una cosa che può accadere quella di oggi".

Conclude poi: "O uno si sbatte per la squadra e per il club o sennò bisogna prendere decisioni diverse. E' l'unica strada per ambire ad avere rispetto dagli avversari".