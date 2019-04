Inter, Spalletti: "Dobbiamo giocare a viso aperto contro chiunque"

Fonte: fcinternews.it

A margine della sfida casalinga sostenuta dall'Inter contro la Juventus, il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti ha commentato il risultato maturato al Meazza davanti alle telecamere di InterTV. Di seguito le sue dichiarazioni.

Un risultato che fa felice l'Inter, ma resta un po' di rammarico: è contento per la prestazione?

"Noi dobbiamo fare questo calcio qui, dobbiamo riuscire a tentare di attaccare alto, di mantenere la linea posizionata sul cerchio della metà campo e fare la partita nell'altra metà campo. Il fatto che nel secondo tempo in alcuni momenti non ci siamo riusciti deve stimolarci per le prossime partite. Chiaro che quando sbagli i tempi della pressione loro ti recuperano lo spazio e poi devi abbassarti sulla linea dell'area: bisogna essere pronti anche a dover soffrire in alcuni momenti della partita".

Un suo giudizio sulla prestazione di Nainggolan? Ha chiesto lui il cambio?

"No. L'ho cambiato io. Lui ha fatto una buona partita, però aveva speso molto. E' stato infortunato per un lungo periodo, ho deciso così: se ho sbagliato, l'ho fatto involontariamente (ride, ndr)".

La prossima sfida sarà contro l'Udinese, che deve salvarsi.

"Tutte le gare sono così: giustamente, sono difficili tutte. Bisogna rimanere concentrati e attenti, dobbiamo essere professionisti nel nostro modo di fare per giocarci le partite a viso aperto contro chiunque".