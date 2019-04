Inter, Spalletti e gli eventuali sostituti: Conte, Mou e variabile Champions

© foto di Insidefoto/Image Sport

Quale futuro per Luciano Spalletti e, a livello più generale, per la panchina dell'Inter? Molto in tal senso dipenderà dal piazzamento finale della squadra al termine del campionato, ma anche il centrare la Champions (obiettivo minimo stagionale) non garantirebbe in automatico la conferma al tecnico di Certaldo. Anzi.

IL FUTURO DI SPALLETTI - Perché il rapporto fra Spalletti e Marotta non sembra essere mai decollato completamente e i risultati della squadra, eliminata anzitempo dalla Champions, dall'Europa League e dalla Coppa Italia, al momento non soddisfano le aspettative di inizio stagione. Certo il target fondamentale e irrinunciabile è (sarà) centrale il 3° o il 4° posto, ma come detto anche questo potrebbe non bastare. Le sensazioni, anche e soprattutto dopo le parole di ieri in merito all'esclusione di Mauro Icardi, vanno anzi in un'altra direzione, con l'Inter e Spalletti che potrebbero dirsi addio dopo due stagioni buone ma non certo indimenticabili. La dura presa di posizione del tecnico, condivisibile nei contenuti ma forse non nei modi, ha di fatto rinvigorito un incendio che sembrava oramai domato (anche se ancora non estinto). Andando in parte anche contro il lavoro di mediazione e abbassamento dei toni portato avanti dalla società nelle ultime settimane. Eccoli spiegati i motivi per cui oggi, quando mancano ancora 9 partite da giocare e 27 punti da conquistare, la conferma di Spalletti sulla panchina dell'Inter appare tutt'altro che scontata. Anche se è pur vero che nel pentolone va pure messo un contratto in essere fino al 2021 e le conseguenze economiche che scaturirebbero da un prematuro esonero.

LE PRIME SCELTE - Anche qui, inevitabilmente molto è legato alla qualificazione in Champions League. Perché la panchina nerazzurra ha di per sé un fascino innegabile, ma per prendere i big del ruolo sarà fondamentale presentarsi al tavolo delle trattative con i biglietti per il sorteggio del Grimaldi Forum di Montecarlo già in tasca. E in nomi in primissima fila sono essenzialmente due.

Quando dici Inter non puoi non pensare a José Mourinho, lo Special One che ha regalato ai colori nerazzurri pagine indelebili della loro storia. Il portoghese, a piedi dopo l'esonero dallo United, gradirebbe un ritorno nella Milano nerazzurra e lo stesso ambiente interista sarebbe entusiasta di ritrovare il suo vecchio direttore d'orchestra. Ma fra l'idea e la firma ci sono in mezzo tante questioni da risolvere. L'aspetto economico, certo, ma pure quello tecnico-tattico legato alle idee di Mou.

Con l'ex United c'è in corsa anche l'ex Chelsea Antonio Conte. Da sempre fra i preferiti di Marotta, Conte è stato spesso avvicinato all'Inter nel recente passato. Prima dell'arrivo di Spalletti, ma i rumors sono risuonati anche nei mesi scorsi quando l'ex ct fu avvistato a Milano (e nello specifico anche nei pressi della sede nerazzurra) durante le settimane di mercato invernale. Conte piace per carisma e forza nel gestire il gruppo, anche se ancora gli resta da risolvere la spinosa questione buonuscita col Chelsea, disputa che presto sarà risolta dal collegio arbitrale della Premier League.

LE ALTERNATIVE - Su chi puntare se l'Inter non dovesse arrivare in Champions (e se dovesse separarsi da Spalletti)? Ad oggi, una situazione di classifica così nefasta non è neanche stata presa in considerazione. E proprio per questo le eventuali alternative sarebbero tutte da individuare, visto che difficilmente Conte e Mourinho si accontenterebbero di un'Inter da Europa League. E qua si chiude il cerchio. Perché come detto a inizio pezzo tutto, o gran parte del futuro nerazzurro, dipende dalla qualificazione alla prossima Champions League.